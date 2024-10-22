Президент Египта прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Его встретили раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Египетского лидера угостили национальными блюдами — чак-чаком и караваем. В рамках саммита ас-Сиси проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами стран БРИКС для обсуждения двусторонних отношений и международных вопросов.

В Казань уже прибыли президент России Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, президент Республики Сербской Милорад Додик и другие лидеры.

Сегодня главным событием саммита станет церемония встречи глав делегаций.

Анар Зейналов