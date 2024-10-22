В Казань прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед

В Казань на саммит глав государств БРИКС прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Решение о включении Федеративной Демократической Республики Эфиопия в БРИКС было принято в августе прошлого года на 15-м саммите в Йоханнесбурге. Страна официально вступила в союз БРИКС 1 января текущего года.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из столицы Китая в Казань. Сегодня запланирована встреча китайского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также сегодня утром вводились временные ограничения на аэропорт Нижнего Новгорода. Одно судно, летевшее в Нижний Новгород, было перенаправлено на запасной аэродром в Шереметьево.

Зарина Акбирова