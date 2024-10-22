В Казани TV BRICS и венесуэльский телеканал подписали соглашение об обмене контентом

TV BRICS и государственная телевизионная станция Venezolana de Television из Венесуэлы подписали соглашение об информационном сотрудничестве в рамках Саммита БРИКС в Казани. Оно позволит каналам обмениваться контентом. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила генеральный директор TV BRICS Жанна Толстикова.

Venezolana de Television (VTV) стала третьим партнером TV BRICS в Венесуэле.

Жанна Толстикова отметила, что сеть TV Bricks будет переводить контент станции на языки стран БРИКС и транслировать его в странах БРИКС.

«Мы рассматриваем сотрудничество с VTV как очень перспективное для нас, поскольку он является источником культурного образа Венесуэлы», — отметила генеральный директор BRICS TV.

VTV — это государственная телевизионная станция Венесуэлы, которая транслировала ток-шоу, ведущим которого был бывший президент страны Уго Чавес. Сеть TV BRICS создана в 2017 году по инициативе президента России Владимира Путина. Сеть транслирует передачи о жизни, истории, культуре, политике и экономике стран БРИКС+. Сейчас TV BRICS работает с более чем 70 национальными СМИ в более чем 20 странах мира.

Влас Северин