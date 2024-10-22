Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

В Казань на саммит БРИКС прибыл президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамафоса. В международном аэропорту города его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Предыдущая фотография
Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана / Пресс

Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана / Пресс

Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана / Пресс

Следующая фотография
1 / 3

Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана / Пресс

Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана / Пресс

Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана / Пресс

ЮАР пригласили присоединиться к БРИКC в 2010 году. В 2011 название объединения добавилась «S», обозначающая Южную Африку. В прошлом году государство председательствовало в БРИКС.

Ранее в Казань прибыл президент России Владимир Путин.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...