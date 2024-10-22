Президент ЮАР прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
В Казань на саммит БРИКС прибыл президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамафоса. В международном аэропорту города его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.
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ЮАР пригласили присоединиться к БРИКC в 2010 году. В 2011 название объединения добавилась «S», обозначающая Южную Африку. В прошлом году государство председательствовало в БРИКС.
Ранее в Казань прибыл президент России Владимир Путин.