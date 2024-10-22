Татарстан пригласили в Эфиопию для расширения сотрудничества, возглавить делегацию предложили министру промышленности республики Олегу Коробченко. Приглашение поступило сегодня за круглым столом «Татарстан — Эфиопия» в Агентстве инвестиционного развития.

По словам Олега Коробченко, визит в Эфиопию с татарстанской делегацией будет запланирован в зимний период. На вопрос журналистов, кто будет в составе делегации, министр ответил, что в первую очередь в делегации будут те компании, которые заинтересованы в экспорте своей продукции: КАМАЗ, татарстанский производитель медицинских симуляторов ООО «ЭЙДОС» и производитель медицинских препаратов АО «Татхимфармпрепараты», а также аграрные компании. «Мы в ближайшее время проведем опрос, и я думаю, делегация будет большая», — подчеркнул господин Коробченко.

«Африка — это огромный континент, огромное количество людей и огромный рынок. И сейчас, когда геополитически Африка настроена на взаимодействие с Россией, мы не должны этого терять. Когда-то в 90-е годы мы потеряли с ними контакт, и сейчас нужно обретать, нужно начинать работать», — подчеркнул министр.

Среди татарстанских компаний, заинтересованных в экспорте своей продукции в Эфиопию, — ООО «ЭЙДОС» и АО «Татхимфармпрепараты». Министр иностранных дел африканского государства Месгану Арга выразил заинтересованность в татарстанской медицинской продукции и отметил, что «это одно из ключевых направлений в Эфиопии», которое необходимо развивать. Он также отметил, что правительство страны окажет всю необходимую поддержку в логистике.

Зарина Акбирова