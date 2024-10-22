Перебои с мобильным интернетом в Казани связаны с безопасностью саммита БРИКС

Перебои с мобильным интернетом в Казани связаны с мерами безопасности на саммите БРИКС, об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

«В связи с проведением в Казани саммита БРИКС принимаются меры по обеспечению безопасности. В связи с этим возможны временные локальные ухудшения качества доступа к мобильному интернету»,— отметили в пресс-службе. На вопрос о сроках устранения сбоев пресс-служба ответила, что дополнительной информации не имеется.

Сегодня в Казани фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Среди читателей «Ъ Волга-Урал» 89% сообщили о проблемах с интернетом. Из них 67% отметили, что у них полностью отсутствует доступ к сети, а остальные 22% указали на проблемы со сигналом в центре города.