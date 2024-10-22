В Казань прибыл генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин

В Казань прибыл генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, созданная в июне 2001 года главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Основные цели организации: укрепление доверия между его участниками в военной области, обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Зарина Акбирова