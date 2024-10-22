Главным событием саммита БРИКС 22 октября станет церемония встречи глав делегаций

Опубликована программа саммита БРИКС в Казани. Главным событием саммита БРИКС во вторник, 22 октября, станет церемония встречи глав делегаций. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

23 октября запланированы заседания в узком и расширенном составах, официальная встреча лидеров стран-участников и торжественный прием. В заключительный день, 24 октября, состоятся пленарные заседания, одно из которых пройдет в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», а также пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября и станет первым в расширенном формате. В этом году, помимо постоянных участников — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 году председательство в БРИКС перешло к России.

Анар Зейналов