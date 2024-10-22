Вице-премьер Сербии прибыл на казанский саммит БРИКС

Вице-премьер Сербии Александр Вулин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили в фотохост-агентстве brics-russia2024.ru. Премьер-министра Сербии угостили русским караваем и чак-чаком.

Президент Сербии Александр Вучич не приехал на саммит БРИКС в Казани из-за ранее запланированных встреч с лидерами европейских стран. Сербию на международном мероприятии представляет вице-премьер.

В Казань также прибыл президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани.

Диана Соловьёва