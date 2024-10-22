Казанский авиазавод завершит модернизацию к 2026 году

Производственные мощности Казанского авиационного завода будут полностью обновлены к концу 2026 года. Это позволит увеличить выпуск самолетов Ту-214 до 20 единиц в год, сообщили в пресс-службе правительства России.

Завод посетил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его визит в Казань состоялся в преддверии саммита лидеров стран БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября. Одной из ключевых тем визита стало обсуждение перспектив производства самолетов и модернизации авиационных предприятий.

Управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев сообщил, что из 24 запланированных объектов на Казанском авиационном заводе девять уже введены в эксплуатацию, а остальные 15 находятся на разных этапах готовности. Новые помещения и оборудование позволят наладить серийное производство гражданских воздушных судов и обеспечить выпуск 20 самолетов Ту-214 в год.

В рамках визита Мантуров также осмотрел новейшее оборудование, включая 5-координатный фрезерный центр для производства крупных деталей, таких как крылья самолетов длиной до 24 метров. Это оборудование значительно повысит точность и скорость обработки, особенно при работе с алюминиевыми сплавами.

Кроме того, Мантуров посетил Казанский вертолетный завод, где производятся вертолеты Ми-8/17, Ми-38 и легкие «Ансаты». Вертолеты семейства Ми проходят модернизацию: на «Ансате» уже заменены все иностранные компоненты системы управления и автопилота на отечественные аналоги, а также установлены российские двигатели ВК-650В.

Сегодня стало известно, что импортозамещенный вертолет «Ансат» планируется испытать в воздухе до конца 2024 года.

Анар Зейналов