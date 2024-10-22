Президент Ирана прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию в Иране.

Перед вылетом в столицу Татарстана Масуд Пезешкиан заявил, что взаимодействие стран БРИКС приведет к окончанию однополярного мира и эпохи американского тоталитаризма, передает ТАСС.

«Эта поездка может затмить американский однополярный мир. БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма»,— рассказал президент Ирана.

Ранее стало известно, что Масуд Пезешкиан рассчитывает на двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

Диана Соловьёва