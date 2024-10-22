Президент Киргизии приедет на саммит БРИКС в Казани

23–24 октября президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на администрацию президента страны.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 23–24 октября посетит с рабочим визитом Республику Татарстан, город Казань для участия в заседании глав государств XVI саммита БРИКС»,— рассказал заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ждет президента Киргизии на казанском саммите БРИКС.

Сегодня в Казань прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.

Диана Соловьёва