Путин: Россия приветствует решение Индии открыть в Казани генеральное консульство

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что Россия приветствует решение Индии открыть в Казани генеральное консульство.

«Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений»,— отметил Владимир Путин.

Нарендра Моди подчеркнул, что после того, как в Казани откроется генконсульство Индии, отношения между странами окрепнут еще сильнее.

Встреча глав государств прошла в зале для переговоров Губернаторском дворце Казанского кремля. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о планах открытия консульств в Казани и Екатеринбурге во время встречи с индийской общиной в Москве в июле текущего года.

Влас Северин