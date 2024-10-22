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Коммерсантъ FM
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МИД РФ заявил протест послу ФРГ из-за создания штаба командования НАТО на Балтике

Посла Германии в России Александра Ламбсдорффа сегодня, 22 октября, днем вызвали в МИД России. В ведомстве ему был заявлен протест в связи с созданием штаба морского командования НАТО на востоке Германии.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчет в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны»,— говорится в заявлении МИД России.

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что действия властей Германии стали «продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны». Там добавили, что создание штаба нарушает Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии («Договор 2+4»), который не допускает размещение иностранных войск на территории бывшей ГДР.

МИД России также заявил, что «исторической амнезией заразились» не только в европейских столицах, но и в Вашингтоне. Как пояснило министерство, бывшие союзники антигитлеровской коалиции не только разрешили Германии нарушить договор, но и стали соучастниками процесса.

Вчера, 21 октября, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил об открытии многонационального военно-морского штаба операций в Балтийском море. По его словам, штаб сыграет решающую роль в подготовке сводок о военной обстановке в регионе.

О взаимоотношениях НАТО и России — в тексте «Йенс Столтенберг выступил на прощание».

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