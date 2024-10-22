Трамп оторвался

Прокатчики «Атмосфера кино» и Arna Media перенесли дату выхода на российские экраны картины «Ученик. Восхождение Трампа» режиссера Али Аббаси. Новая дата релиза фильма об отрывающемся на вечеринках американском политике пока неизвестна, сообщили «Ъ-СПб» в компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Атмосфера кино» / cкриншот Фото: «Атмосфера кино» / cкриншот

Новый проект господина Абасси был представлен на открытии кинофестиваля «Послание к человеку» в Петербурге. Далее в городе прошел еще один показ (20 октября).

Впервые на экраны картина «Ученик. Восхождение Трампа» вышла в мае 2024 года в рамках 77-го Каннского кинофестиваля, где получила положительные отзывы критиков. Однако «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Шону Бэйкеру за фильм «Анора» с российскими актерами Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.

После этого пресс-показ от прокатчиков, который должен был состояться 23 октября, и премьеру отменили по неизвестным причинам. «Новую дату релиза на российский рынок мы объявим позднее»,— сообщили в Arna Media.

«Ученик. Восхождение Трампа» — байопик, где реально существующего на политическом Олимпе США Дональда Трампа переносят в мир семидесятых с безумными вечеринками в период кризиса недвижимости в Нью-Йорке.

Постепенно из бодрой комедии фильм переходит сначала в промежуточное драмеди, а потом и чистую драму, где от жестокости начинает тошнить. Кинокритик Тимур Алиев считает, что причина снятия ленты с показа не связана с цензурой. «Та версия, которую показали на фестивале, не демонстрировала ничего, из-за чего бы к фильму можно было придраться — запрещенные вещества и так были заблюрены, а упоминаний об ориентации Роя Кона не было»,— уточняет господин Алиев.

При этом, как отметил критик, в реестре прокатных удостоверений фильма «Ученик. Восхождение Трампа» на текущий момент не находится, что может и быть возможной причиной переноса даты релиза. «Это обыденная практика: в реестре оно может появиться довольно поздно, чуть ли не в день старта широкого проката»,— пояснил Тимур Алиев.

Стефания Барченкова