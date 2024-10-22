Госдума разрешила увеличить расходы бюджета в 2024 году на 1,5 трлн рублей

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 22 октября приняли во втором и третьем чтениях закон, который позволит увеличить в 2024 году расходы федерального бюджета до 1,5 трлн руб. Правительство сможет использовать эти средства без внесения правок в бюджетный закон.

Законопроект в Госдуму внесло правительство 28 сентября. В пояснительной записке говорилось, что дополнительные расходы бюджета, возможно, потребуются для «ассигнований в 2024 году на приоритетные цели, определенные» президентом Владимиром Путиным. Сумма до 1,5 трлн руб., как указывалось в документе, будет обеспечиваться за счет «увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда».

В заключении Счетной палаты рекомендовалось принять закон с учетом замечаний. Ведомство отмечало, что правительство не определило «источники финансового обеспечения предлагаемого... увеличения в 2024 году общего объема расходов... Обоснования и расчеты увеличения... объема расходов... пояснительная записка... не содержит».

Обсуждая законопроект в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов говорил, что 1,5 трлн руб., в частности, пойдут на субсидии банкам по выдаче льготной ипотеки и нужды военной спецоперации. Расходы бюджета, по его оценке, в 2024 году вырастут до 39,4 трлн руб., а дефицит достигнет 3,3 трлн руб.— 1,7% от ВВП. Его заместитель Владимир Колычев говорил, что дополнительные расходы не затронут резервный фонд, а будут обеспечены за счет рублевых накоплений бюджета.

Об обсуждении в Госдуме бюджета на 2025–2027 годы читайте в материале «Ъ».