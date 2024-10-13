Депутаты пожелали бюджету всего хорошего

К концу минувшей недели уже 25 из 32 комитетов Госдумы рассмотрели проект трехлетнего бюджета и рекомендовали принять его в первом чтении. При этом часть комитетов, возглавляемых как представителями парламентской оппозиции, так и единороссами, высказали замечания и пожелания. В своих отзывах они отмечают, что правительство не в полной мере учло некоторые поручения президента, а также указывают на недостаточное финансирование профильных программ и проектов. Зато «силовые» комитеты остались довольны объемом средств, выделенных на укрепление безопасности и обороноспособности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов правительство внесло в Думу 30 сентября (см. “Ъ” от 1 октября). Напомним, общие расходы в 2025 году составят почти 41,5 трлн руб. при доходах в 40,3 трлн руб., общий дефицит — 1,17 трлн руб. Как отметил в своем заключении комитет по финансовому рынку (председатель — Анатолий Аксаков из «Справедливой России — За правду», СРЗП), проект определяет основные направления внутренней и внешней политики страны: оборона, достижение технологического лидерства, выполнение социальных обязательств, поддержка здравоохранения, социальной инфраструктуры, материнства и детства.

Больше всего замечаний и предложений по традиции оказалось у комитетов, возглавляемых коммунистами.

Так, комитет по развитию Арктики и Дальнего Востока (Николай Харитонов), в частности, предложил выделить дополнительные средства на поддержку хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, предоставить субсидии авиакомпаниям на перелеты жителей труднодоступных территорий и увеличить финансирование подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России». Комитет по делам семьи (Нина Останина) посчитал нужным в госпрограмме «Социальная поддержка граждан» уделить больше внимания разработке новых демографически ориентированных мер, пересмотреть критерии для выплачивания малоимущим семьям с детьми единого пособия и повысить ассигнования на обеспечение молодых семей жильем. В своем отзыве комитет также указал на недостаточное финансирование объектов детского отдыха и отсутствие расходов на кешбэк за приобретение детских путевок. А комитет по собственности и земельным отношениям (Сергей Гаврилов) «повторно» обратил внимание на целесообразность полного либо частичного снятия моратория на проверки фактов нарушения земельного законодательства.

«Пробелы» по своим профильным направлениям обнаружили в бюджете и комитеты, руководимые депутатами от СРЗП и «Новых людей».

Например, комитет по науке и высшему образованию (Сергей Кабышев, СРЗП) выступил за увеличение ассигнований на проект «Создание национального центра физики и математики» и за повышение субсидий научно-технологическому университету «Сириус». Комитет по защите конкуренции (Валерий Гартунг, СРЗП) посоветовал правительству «усилить меры по противодействию стремительной монополизации экономики, включая контроль за экономически обоснованным ценообразованием хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующие положение». Замечание стратегического характера высказал и комитет по малому и среднему предпринимательству (Александр Демин, «Новые люди»), указавший на необходимость системного анализа эффективности реализуемых мер. А комитет по туризму (Сангаджи Тарбаев, «Новые люди») посетовал, что в проекте не предусмотрено создание отдельного федерального проекта по выпуску отечественной продукции для туристической сферы в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», хотя президент давал правительству соответствующее поручение.

Комитеты, возглавляемые членами ЛДПР (по международным делам, по региональной политике и по социальной политике) свои отзывы на бюджет в думской базе пока не разместили.

В то же время без замечаний не обошлись и некоторые комитеты, возглавляемые единороссами. К примеру, комитет по информационной политике (Александр Хинштейн) тоже обратил внимание на невыполнение поручений Владимира Путина, указав, что в бюджете не предусмотрены ассигнования на программы комплексного обустройства сельских территорий (в том числе почтовых отделений), хотя Владимир Путин говорил об этом в своем февральском послании парламенту. У комитета по здравоохранению (Бадма Башанкаев) «вызвал обеспокоенность» существенный объем зарезервированных бюджетных ассигнований по профильному разделу (от 105,2 млрд руб. в 2025 году до 149 млрд в 2027-м) при отсутствии информации о том, на что могут пойти эти средства.

Комитет по экологии (Дмитрий Кобылкин) отметил общие риски недостаточности средств на достижение поставленных целей в обозначенные сроки, а также напомнил о невыполнении ряда показателей завершающегося в 2024 году нацпроекта «Экология». Наконец, комитет по строительству и ЖКХ (Сергей Пахомов) попросил правительство «в случае поступления дополнительных нефтегазовых доходов» направить их на продолжение реализации программы «Чистая вода» и проекта «Новый ритм строительства», а также в целом увеличить финансирование программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

А вот «силовые» комитеты, как и в прошлом году, остались полностью довольны проектом бюджета.

Так, комитет по обороне (Андрей Картаполов, ЕР) констатировал, что выделяемые средства «позволят обеспечить выполнение поставленных задач и реализацию основных стратегических целей для развития вооруженных сил РФ» (напомним, расходы по разделу «Национальная оборона» в ближайшие три года предполагаются в объеме 13,49 трлн, 12,79 трлн и 13,07 трлн руб. соответственно). А комитет по безопасности (Василий Пискарев, ЕР) пришел к выводу, что бюджетные ассигнования «адекватны сложившейся в соответствующих сферах деятельности ситуации».

Ксения Веретенникова