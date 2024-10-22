Спецпредставитель: РФ из-за санкций трудно платить членские взносы в бюджет ШОС

Спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил, что РФ сталкивается с серьезными трудностями при переводе членских взносов в бюджет организации. По его словам, все дело в западных санкциях, а документы Шанхайской организации сотрудничества обязывают совершать переводы в долларах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бахтиер Хакимов в 2022 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бахтиер Хакимов в 2022 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это не секрет, но мы, например, а я имею в виду — российская сторона — сталкиваемся с серьезными затруднениями в части перевода нашего долевого взноса в общий бюджет ШОС, потому что банк находится в Китае, а, согласно базовым документам, долевой взнос вносится только в долларах США»,— сказал господин Хакимов после заседания глав правительств стран ШОС в Пакистане (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что сейчас в ШОС обсуждают возможность перехода на взаимные расчеты в национальных валютах.

В конце 2023 года между Россией и Китаем возникли трудности с платежами из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. По данным Reuters, из-за проблем с проведением платежей между РФ и КНР в банках зависли трансакции общим объемом в десятки миллиардов юаней.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ FM» «Платежи задерживаются в Китае».