Лига сменных чемпионов

Старт очередного чемпионата НБА — это, помимо всего прочего, повод вспомнить об одной особенности сильнейшей баскетбольной лиги, появившейся на излете прошлого десятилетия. Оценивая расклад в ней, лучше сразу списать со счетов действующего чемпиона, даже если он, как выигравший предыдущее первенство «Бостон Селтикс», вроде бы сохранил мощь, и обратить внимание в поисках будущего обладателя титула на те клубы, которые были чуточку позади чемпиона, но, кажется, готовы к рывку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (слева) и Бронни Джеймс станут первым в истории НБА дуэтом, состоящим из отца и сына

Фото: William Liang / AP Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (слева) и Бронни Джеймс станут первым в истории НБА дуэтом, состоящим из отца и сына

Фото: William Liang / AP

Человеку, который следит за НБА по касательной, не особенно погружаясь в детали, наверное, покажутся странными мучения американских букмекерских контор в выборе фаворита: чуть ли не у десятка клубов на верхушке классификации похожие котировки. Но ведь мучиться же на первый взгляд нет смысла. Что нужно прежде всего сделать, когда речь заходит о раскладе в предстоящем сезоне? Правильно — посмотреть на итоги предыдущего. И что в предыдущем? Ага, титул достался «Бостону». Но главное, как достался. 64 выигранных матча из 82 в регулярном первенстве — это грандиозный показатель. А в play-off — лишь три поражения в 19 встречах. «Даллас Маверикс», хотя казался довольно непростым соперником, в финале уничтожен в пяти, то есть осечка всего одна-единственная. Доминирование — так про такое говорят.

И что произошло с этим «Бостоном» в межсезонье? Да ровным счетом ничего. Вся чемпионская бригада с Джейсоном Тейтумом, Джейленом Брауном, Дрю Холидеем на месте, а предсезонные матчи показывали, что стиль — допустим, вкус к трехочковым и умение их забивать — никуда у нее не делся. Так и в чем же загвоздка?

А в том, что НБА некоторое время назад приобрела одну буквально режущую глаз особенность. Даже известно, когда точно она ее прибрела,— в том чемпионате, что начался шесть лет назад. До него с раскладами все и вправду было понятно и логично: если команда была хороша в предыдущем сезоне, значит, скорее всего, хороша будет и в следующем, и «Голден Стейт Уорриорс» может взять три титула за четыре года.

Но потом вдруг эта уютная стабильность куда-то пропала, а вместо нее воцарился натуральный хаос. За шесть сезонов, предшествовавших нынешнему, НБА увидела шесть разных чемпионов. И эти шесть сезонов были сплошным издевательством над привычными паттернами, согласно которым владелец звания не может, если с ним после триумфа не случилось какой-то уж слишком серьезной неприятности, упасть чересчур низко: еще как может! Они намекали на то, что в поисках фаворита стоит смотреть — нет, не на аутсайдеров, это уже перебор, а на такие команды, которые были немножко поодаль от верхушки, но набор признаков, указывающих на возможный прыжок, накопили.

Вот поэтому сейчас все с головой погруженные в американский баскетбол эксперты лихорадочно старались разглядеть в «Бостоне» что-то, что может порваться, и с удовольствием находили. Скажем, с центровыми беда: Кристапс Порзингис из-за операции выбыл как минимум до декабря, а Элу Хорфорду уже 38, он на сходе. Или, может, не следует сбрасывать со счетов такой нюанс: хозяева «Бостона» — семья Грусбек — выставили на продажу свой контрольный пакет акций, а такие вещи иногда негативно влияют на обстановку.

И вот поэтому, из-за специфики НБА последних лет, эти эксперты рекомендовали приглядеться повнимательнее к целому отряду клубов с теми самыми признаками готовности вмешаться в борьбу за титул. А группа не такая уж, между прочим, маленькая. «Оклахома-Сити Тандер» с классным вожаком Шеем Гилджесом-Александером и классной молодежью постоянно прибавляет. «Нью-Йорк Никс», выменяв у «Миннесота Тимбервулвс» Карла-Энтони Таунса, собрал состав, ничуть в яркости не уступающий бостонскому. Почти такой же могучий он у «Филадельфии», которую раньше подводили травмы лидера Джоэля Эмбида, но теперь-то с ним все более или менее в порядке. «Даллас» в прошлом чемпионате и так предстал командой с зубастой защитой, которая кого угодно задушит, а финал «Бостону» легко отдал во многом потому, что, в отличие от оппонента, с трехочковыми у него была беда. Добытый на рынке свободных агентов Клей Томпсон поможет проблему решить. Плюс — «Денвер Наггетс» с бесподобным Николой Йокичем, подарившим ему титул в 2023 году. Плюс — «Миннесота» с «Финникс Санс» и «Мемфис Гриззлис» с их плотными заявками.

И да, не забываем про «Лос-Анджелес Лейкерс», за который в нынешнем сезоне вместе с баскетбольным королем века Леброном Джеймсом будет выступать его сын Бронни. А что если король благодаря ему обретет второе дыхание? Так себе, конечно, аргумент в пользу команды, весной кое-как просочившейся в play-off, а там срезавшейся в первом же раунде, без вариантов проиграв «Денверу». Но для «эры хаоса» годится и такой.

Алексей Доспехов