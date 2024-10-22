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Первый полет «Ансата» с новыми двигателями состоится до конца года

Импортозамещенный вертолет «Ансат» планируется испытать в воздухе до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

Первый полет «Ансата» с новыми двигателями состоится до конца года

Первый полет «Ансата» с новыми двигателями состоится до конца года

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Первый полет «Ансата» с новыми двигателями состоится до конца года

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На Казанском вертолетном заводе проходит подготовка к наземным проверкам нового «Ансата», оснащенного отечественными двигателями ВК-650В от Объединенной двигателестроительной корпорации. Первый полет машины с новыми двигателями планируется совершить до конца текущего года.

Помимо установки новых двигателей, на вертолете заменены иностранные компоненты системы управления и автопилота на отечественные аналоги. Параллельно идет работа по модернизации вертолета, включая увеличение взлетной массы, установку противообледенительной системы и увеличение дальности полета до 640 км (до 800 км с дополнительным топливным баком).

В сентябре раис Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании Государственному Совету Татарстана заявил, что «Ансат» должен выйти на рынок в полностью импортозамещенном виде.

Анар Зейналов

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