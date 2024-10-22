Маск предупредил о риске банкротства США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что если США не сократят государственные расходы, то страну ожидает банкротство. Он отметил, что проценты по госдолгу могут быстро «поглотить» все налоговые поступления, не оставив ресурсов для покрытия критических нужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Rachel Wisniewski, Reuters Илон Маск

Фото: Rachel Wisniewski, Reuters

«Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом»,— написал господин Маск в соцсети Х. Так он ответил на публикацию пользователя, где были размещены сведения о количестве процентных платежей по госдолгу США.

Управление Конгресса США по бюджету прогнозирует, что к 2034 году госдолг вырастет до $50,7 трлн. Такой показатель равен 122% ВВП США. В конце июля госдолг США впервые превысил отметку $35 трлн. В материале комитета Палаты представителей указывалось, что с момента вступления на должность президента США Джо Байдена в 2021 году госдолг увеличился на $7,25 трлн.

Подробнее о мировой экономике — в материале «Ъ» «Мировой госдолг заложил "бомбу"».