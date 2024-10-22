Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержаны подозреваемые в покушении на бывшего зампреда правительства Ингушетии

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД в Подмосковье задержали исполнителя и заказчика покушения на убийство бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Оба задержанных доставлены в следственные органы, какая-либо информация о них не приводится.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Покушение на Шерипа Алихаджиева было совершено вечером 10 октября. В тот момент он находился на территории своего частного дома в деревне Лапино. По данным «Ъ», неизвестный выстрелил в господина Алихаджиева четыре раза, после чего скрылся. Экс-чиновника доставили в больницу с огнестрельными ранениями. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.

Чем известен Шерип Алихаджиев

Читать далее

Шерип Алихаджиев занимает пост помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова. В 2006 году был назначен зампредом правительства Ингушетии. Пережил несколько покушений. В частности, в феврале 2002 года в его рабочем кабинете в Шали нашли самодельное взрывное устройство.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...