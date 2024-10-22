Задержаны подозреваемые в покушении на бывшего зампреда правительства Ингушетии

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД в Подмосковье задержали исполнителя и заказчика покушения на убийство бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Оба задержанных доставлены в следственные органы, какая-либо информация о них не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Покушение на Шерипа Алихаджиева было совершено вечером 10 октября. В тот момент он находился на территории своего частного дома в деревне Лапино. По данным «Ъ», неизвестный выстрелил в господина Алихаджиева четыре раза, после чего скрылся. Экс-чиновника доставили в больницу с огнестрельными ранениями. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.

Шерип Алихаджиев занимает пост помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова. В 2006 году был назначен зампредом правительства Ингушетии. Пережил несколько покушений. В частности, в феврале 2002 года в его рабочем кабинете в Шали нашли самодельное взрывное устройство.