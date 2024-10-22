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Коммерсантъ FM
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Минздрав Ливана: 4 человека погибли при ударе ЦАХАЛа вблизи больницы в Бейруте

В результате удара израильских ВВС по зданию в Бейруте, расположенному напротив больницы имени Рафика Харири, погибли четыре человека, включая ребенка, сообщил Минздрав Ливана в соцсети X. Еще 24 человека пострадали, уточнило ведомство. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информацию не комментировала.

Минздрав Ливана также уточнил, что больница имени Рафика Харири «продолжает работать в обычном режиме», медицинский персонал не эвакуировали. Вечером 21 октября ЦАХАЛ призвал жителей нескольких зданий в южном пригороде Бейрута эвакуироваться. Через некоторое время СМИ сообщили о взрывах в этом районе.

Незадолго до сообщений об атаке пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари на брифинге заявил, что под другим медучреждением — больницей «Ас-Сахель» — находится бункер ливанской «Хезболлы», где хранится $500 млн золотом и наличными. Директор больницы Фади Аламех сообщил Reuters об эвакуации пациентов и персонала. Информацию о бункере «Хезболлы» под зданием он назвал ложной.

Накануне ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаудара по Дамаску был убит командир движения «Хезболла», отвечавший за денежные переводы. Он был преемником отвечавшего за доставку из Ирана денег и оружия для «Хезболлы» Мухаммада Джафара Касира, убитого израильской армией в Бейруте в начале октября.

О конфликте в регионе — в материале «Ъ» «Израиль просит ООН сделать выводы».

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