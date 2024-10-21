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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы отдела денежных переводов «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску. Целью удара был командир движения «Хезболла», отвечавший за денежные переводы. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа Даниэля Хагари, командир «Хезболлы» был убит.

Господин Хагари напомнил, что в начале октября израильская армия ликвидировала в Бейруте Мухаммада Джафара Касира, отвечавшего за доставку из Ирана денег и оружия для «Хезболлы». Теперь израильская армия ликвидировала его преемника, пояснил пресс-секретарь ЦАХАЛа. Господин Хагари не назвал его имени, но уточнил, что тот занимал должность в «Хезболле» несколько недель, пишет The Times of Israel.

В сентябре Израиль начал военную операцию, целью которой называлась ликвидация угрозы со стороны «Хезболлы» и возвращение эвакуированных израильтян в свои дома на севере страны. В прошедшее воскресенье, 20 октября, Израиль анонсировал удары по «экономическим объектам» группировки по всей территории Ливана. До этого ЦАХАЛ сообщил о ликвидации более 65 членов «Хезболлы».

О развитии ближневосточного конфликта — в материале «Ъ» «Израиль просит ООН сделать выводы».

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