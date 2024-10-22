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Коммерсантъ FM
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Дуглас Сантос принял гражданство на себя

Крайний защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пресс-службе «Зенита» заявили, что 30-летний Сантос перестанет считаться легионером после получения разъяснений от Международной федерации футбола (FIFA). В настоящее время в чемпионате России действует лимит «13+12», согласно которому допускается включение в заявку на сезон не более 13 иностранцев, при этом в ней должны присутствовать как минимум 12 доморощенных игроков и на поле могут одновременно выходить восемь легионеров.

Теоретически, согласно критериям FIFA, Сантос может выступать за сборную России. Бразилец прожил на территории России более пяти лет, не участвовал в официальных матчах в составе взрослой сборной родной страны (на его счету лишь одна товарищеская встреча в 2016 году сборной Бразилии против команды Панамы). Его участие в олимпийском турнире 2016 года в составе бразильской команды также не препятствует смене спортивного гражданства.

Действующий контракт Сантоса с «Зенитом» истекает летом 2027 года. Защитник перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга». С петербургской командой бразилец по пять раз выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился победителем кубка страны. Всего в ее составе он провел 198 матчей, забил 7 мячей и отдал 33 результативные передачи.

Тем же указом президент Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту. Он выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2022 года, первый сезон в ней игрок провел в составе минского «Динамо».

Роман Левищев

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