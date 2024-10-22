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Коммерсантъ FM
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Автопром возвращают к регламенту

Конъюнктура

Минпромторг подготовил проект постановления, предусматривающий с 1 января 2025 года «практически полное» возвращение к действующим требованиям технического регламента к безопасности транспортных средств. Об этом министерство сообщило 21 октября.

Упрощенный технический регламент в автопроме был введен в мае 2022 года в связи с уходом с российского рынка части иностранных производителей. В частности, разрешалось выпускать автомобили экологических классов от «Евро-0» до «Евро-5» и не устанавливать антиблокировочную систему (ABS). Для автомобилей, выпущенных до 1 августа 2022 года, разрешалось не устанавливать устройство вызова экстренных служб. Но такие машины должны были быть оснащены этими устройствами до 1 февраля 2023 года. В 2023 году Минпромторг начал постепенное возвращение требований технического регламента.

Как отмечают в Минпромторге, с 2022 года производителями либо был налажен собственный выпуск критически важных автомобильных компонентов, либо найдены стойкие в условиях санкций цепочки поставок для комплектующих, которые в РФ пока не производятся.

Но в связи с «продолжением внешнего давления» Минпромторг предлагает сохранить в техническом регламенте исключения для электронных систем двигателей внутреннего сгорания, систем снижения токсичности, систем обеспечения защиты пешеходов и устройств вызова экстренных оперативных служб, продолжают в министерстве.

Обязательные требования с 1 января 2025 года будут предъявляться к наличию ABS, системы курсовой устойчивости, систем пассивной безопасности.

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