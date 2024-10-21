Вучич объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС в Казани

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на саммите БРИКС в Казани страна будет представлена на уровне вице-премьера Александра Вулина. Как и сообщали источники «Ъ», 23-24 октября в Белград приедет премьер-министр Польши Дональд Туск. При этом, по словам господина Вучича, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он признался, что из-за «хорошо известных обстоятельств» он бы в любом случае вряд ли смог приехать на саммит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Zorana Jevtic, Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Zorana Jevtic, Reuters

«В тот самый момент, когда я получил приглашение от президента Путина, я сказал российскому послу, что в последние дни вел переговоры с Дональдом Туском и ожидал его подтверждения. Дональд Туск, премьер-министр Польши, подтвердил и приедет»,— сказал господин Вучич в эфире PTC. Помимо Дональда Туска в Сербию планируют приехать премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: "Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны’’»,— рассказал Александр Вучич. Он подчеркнул, что Сербия — «единственная страна в Европе, которая не присоединилась ни к одной декларации» против России.

Сербию на саммите БРИКС представят вице-премьер Александр Вулин, министр обороны Бритаслав Гашич, министр экономики Адриана Месарович, министр без портфеля Ненад Попович, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября. В преддверии мероприятия Владимир Путин и Александр Вучич созвонились впервые за 2,5 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приглашение Александра Вучича на саммит, говорил, что Сербия сталкивается с давлением со стороны Евросоюза. Источники «Ъ» утверждали, что визит Александра Вулина в Россию в октябре был связан прежде всего с вопросом об участии сербского президента в саммите.

Подробнее — в материале «Ъ» «С официальным разъяснительным визитом».