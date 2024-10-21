Axios узнал о предложенной Израилю разведкой Египта «небольшой» сделке по Газе

Разведывательные службы Египта по закрытым каналам связи направили израильским коллегам план проведения малоформатной сделки, которая позволит прекратить огонь на территории сектора Газа и освободить часть удерживаемых израильтян. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на двух израильских чиновников.

Источники портала утверждают, что Каир предлагает враждующим сторонам начать с «небольшой сделки», которая бы предусматривала освобождение небольшого числа удерживаемых палестинским движением «Хамас» пленных в обмен на несколько дней приостановки боев на территории эксклава. Об инициативе, автором которой выступил новый директор египетской Службы общей разведки Хасан Рашад, проинформирован его коллега — глава Службы общей безопасности Израиля («Шин-Бет») Ронен Бар. Отмечается, что это предложение в случае реализации позволит активизировать переговорный процесс по поводу более масштабного обмена пленными и заключенными.

Израильские официальные лица заявили, что директор «Шин Бет» представил идею египетской стороны кабинету безопасности Израиля на заседании вечером 20 октября, сразу после возвращения из Каира. Портал обратил внимание, что консультации состоялись менее чем через неделю после вступления господина Рашада в должность и ликвидации лидера «Хамаса» Яхьи Синвара. Министр обороны Израиля Йоав Галлант поддержал египетскую инициативу, в то время как министр безопасности Итамар Бен-Гвир и его коллега из Минфина Бецалель Смотрич выступили против нее, рассказали собеседники Axios.

Власти Израиля 16 октября заявили о ликвидации Яхьи Синвара. Он был назначен главой политбюро движения в августе после убийства в Тегеране предшественника — Исмаила Хании.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Хамас" отверг сдачу и выдачу».