По делу о мошенничестве с котельными под Тамбовом перед судом предстанет один фигурант

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 119 млн руб. при строительстве котельных в Котовске. Как сообщили в ведомстве, перед судом предстанет только один фигурант — бывший топ-менеджер компании-подрядчика Олег Попов.

Изначально в деле было четыре фигуранта. Помимо господина Попова в мошенничестве обвинялись его коллеги по ГК «Компьюлинк» Юрий Чернышов и Юрий Данилюк, а также бывший вице-губернатор Игорь Кулаков. Господин Чернышов умер в следственном изоляторе, а двое других фигурантов заключили контракты на военную службу.

В МВД считают, что в 2016–2017 годах обвиняемые похитили 119 млн руб. бюджетных денежных средств при строительстве шести блочно-модульных котельных в Котовске взамен ТЭЦ, которая пришла в негодность. Общая стоимость проекта составляла 500 млн руб., из них 300 млн руб. выделил Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а остальные вложил подрядчик.

Фигуранты вину не признавали. Сейчас все построенные ими котельные работают. Под стражей обвиняемые провели больше года.

О начале расследования этого дела читайте в публикации «Ъ» «Следствие разогрело топку».

Сергей Толмачев