Экс-президент Албании Илир Мета задержан по подозрению в коррупции

Бывший президент Албании Илир Мета задержан по решению Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK), сообщает албанское издание Koha. По данным источников, он подозревается в сокрытии имущества, коррупционной деятельности и отмывании денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илир Мета

Фото: Florion Goga/File Photo, Reuters Илир Мета

Фото: Florion Goga/File Photo, Reuters

Во время задержания в машине с Илиром Метой был организационный секретарь Артемис Пека. Он рассказал на пресс-конференции, что их окружили три автомобиля с вооруженными людьми в масках, но когда увидели полицейскую машину, поняли, что это сотрудники полиции.

В июне господин Мета уже давал показания, касающиеся состояния семьи. Он утверждал, что никогда не занимался финансовыми делами, которые, по словам политика, вела его жена Моника Кримади. Как отмечает Koha, ранее бывший президент активно участвовал в массовых акциях протеста против правящей Социалистической партии во главе с премьером Эди Рамой.

Илир Мета занимал должность министра иностранных дел с 2009 по 2010 год, затем работал министром экономики, торговли и энергетики. Президентом Албании он был с 2017 по 2022 год, на данный момент является лидером Партии свободы.