Минздрав забыл принять таблетки

Министерству здравоохранения Башкирии не удалось взыскать с «Башфармации» 31 млн руб. за списание и уничтожение лекарств с истекшим сроком годности. По условиям госконтрактов, фармацевтическая компания должна была хранить предназначавшиеся для льготников препараты и распределять их по аптекам, однако лекарства продолжали лежать на складке и испортились, из-за чего было принято решение об их утилизации. По мнению минздрава, ответственность за уничтожение лекарств несет «Башфармация», но суд счел доводы министерства ошибочными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии не стал взыскивать с ГУП «Башфармация» в пользу регионального минздрава сумму ущерба, нанесенного республиканскому бюджету из-за списания лекарств, которые должны были отпускаться льготникам через сеть государственных аптек. Вместо этого препараты пролежали на складах до истечения срока годности, после чего их пришлось уничтожить. Ущерб составил 31,2 млн руб.

Как следует из решения суда, в 2020 году ГКУ «Управление материально-технического обеспечения минздрава РБ» (Техобеспечение) заключило с владеющей сетью «Госаптека» «Башфармацией» четыре госконтракта общей стоимостью 157,5 млн руб. на получение от поставщиков, хранение, доставку, учет и отпуск лекарств.

По условиям контрактов, «Башфармация» обязалась по поручениям минздрава перераспределять товары между аптеками, отпускать препараты населению по рецептам, проводить ежемесячную инвентаризацию товаров и контролировать сроки годности лекарств и ежедневно отчитываться перед минздравом об остатках препаратов.

Проведенная «Башфармацией» инвентаризация обнаружила, что у части товаров на сумму 36,7 млн руб. истек срок годности. Выявленные просроченные лекарства были изъяты из оборота и уничтожены.

Ссылаясь на приказ «Об утверждении Регламента взаимодействия участников реализации программ льготного лекарственного обеспечения на территории Республики Башкортостан», минздрав утверждал в суде, что именно на «Башфармацию» возлагается управление товарными запасами для обслуживания рецептов путем распределения между аптеками. По мнению ведомства, аптечная сеть ГУПа не обеспечила такое распределение, что и привело к списанию и уничтожению медицинских изделий и ущербу республиканскому бюджету на 31,2 млн руб.

По мнению «Башфармации», минздрав самостоятельно определял количество и конкретные пункты отпуска лекарств, и предприятие сочло необоснованным утверждение министерства об обязательствах и ответственности подрядчика за истечение сроков годности препаратов. Именно минздрав и Техобеспечение должны были следить за сроками хранения лекарств. Кроме того, у «Башфармации» не было права распоряжаться товарами без специальных полномочий.

Техобеспечение сначала просило суд отказать в удовлетворении требований минздрава, но затем оставило решение на усмотрение суда.

Точку зрения минздрава поддержали правительство Башкирии и бывшая начальница отдела организации фармацевтической деятельности лекарственного обеспечения министерства Светлана Хусаинова.

Суд счел, что «Башфармация» выступала лишь исполнителем поручений минздрава, в то время как в материалы дела не были представлены поручения и разнарядки министерства, игнорирование которых привело к истечению сроков годности лекарств.

Кроме того, суд учел материалы, приобщенные прокуратурой Башкирии. В июле этого года Светлана Хусаинова была признана виновной в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, и приговорена к 400 часам обязательных работ. Как установил Кировский районный суд Уфы, именно она была обязана распределять лекарства и медицинские изделия, хранившиеся в «Башфармации». Из-за ее бездействия у лекарств стоимостью свыше 31 млн руб. истек срок хранения, и их пришлось утилизировать. Приговор суда обжалуется в апелляционной инстанции.

Получить оперативный комментарий в минздраве Башкирии вчера не удалось.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников считает решение суда правомерным. Из положений контрактов об обязанности «Башфармации» доставлять препараты в аптеки на основе заявок министерства и в соответствии с разнарядкой следует, что у компании не было обязанности самостоятельно определять аптеки без распоряжения ведомства, полагает эксперт. Кроме того, предприятие не могло знать о потребности в препаратах, отметил он.

«В целом решение суда можно трактовать как соответствующее законодательству. Как верно указал суд, именно на минздрав была возложена обязанность по организации обеспечения населения лекарственными препаратами. Отсутствие эффективного ведомственного контроля со стороны истца как раз и привело к формированию неиспользуемых товарных запасов и неэффективному использованию бюджетных средств»,— пояснил судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.

Идэль Гумеров