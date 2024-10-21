Прокуратура Югры проверила оператора, который вывозил мусор из снесенных домов

Природоохранная прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры проверила обоснованность установленных тарифов для регоператора по обращению с твердыми отходами АО «Югра-Экология», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Выяснилось, что маршруты проходили через два дома, которые на самом деле уже снесли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что маршруты вывоза твердых коммунальных отходов в г. Сургуте имеют адреса по двум жилым домам, которые снесены в 2020-2024 гг., то есть фактический вывоз твердых коммунальных отходов не осуществляется»,— говорится в сообщении.

АО «Югра-Экология» не уведомило об этом окружной департамент промышленности, а также нарушило график вывоза отходов по двум адресам в Сургуте. После принятых мер прокурорского реагирования департамент промышленности применил штрафные санкции к оператору. Природоохранный прокурор внес руководителю АО «Югра-Экология» представление, которое было удовлетворено, была произведена корректировка тарифов, а вывоз мусора производится по расписанию.

Напомним, в августе Александр Бастрыкин потребовал доклад о невывозе мусора в ХМАО после жалоб активистов на АО «Югра-Экология». До этого в мэрии Сургута заявляли о планах инициировать лишение компанию статуса регионального оператора из-за задержек вывоза мусора. В обществе сложности объясняли массовой поломкой мусоровозов и кадровым дефицитом.

Анна Капустина