Управляющий ООО «Гугл» просит взыскать 130,2 млрд руб. с Google Ireland Limited

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский попросил арбитражный суд Москвы признать недействительными сделками платежи российского подразделения Google в адрес Google Ireland Limited. Он просит взыскать с компании около 130,2 млрд руб., следует из данных на «Федресурсе». Весной господин Таляровский уже требовал от Google International вернуть 10 млрд руб., выплаченных российской компанией в 2021 году в виде дивидендов и налога.

Господин Таляровский просит признать незаконными два соглашения между российским «Гугл» и Google Ireland Limited от 23 декабря 2009 года и от 24 апреля 2018-го, а также платежи ООО «Гугл» в размере около 336,5 млрд руб. Все платежи были совершены с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года. Валерий Таляровский просит суд взыскать с компании около 93,4 млрд руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами — около 36,8 млрд руб.

Также конкурсный управляющий российского «Гугл» потребовал суд признать недействительными выплаты зарплат и материальной помощи бывшим сотрудникам. Согласно опубликованным на «Федресурсе» данным, среди них — бывший гендиректор Google в России Дэвид Снэддон и бывший управляющий директор Юлия Соловьева. Господин Таляровский просит суд признать недействительной выплаты господину Снэддону более 3,3 млн руб. и более 17,4 млн руб.— госпоже Соловьевой.

В 2022 году российское подразделение Google обратилось в суд для признания его банкротом. Арбитражный суд ввел в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства.