Осужденный экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев ушел на СВО

Белгородский облсуд удовлетворил ходатайство командира воинской части и приостановил производство по делу бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-чиновник освобожден из-под стражи на период его службы в зоне СВО в рамках контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Полежаев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Константин Полежаев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Константин Полежаев занимал пост замгубернатора Белгородской области в 2021–2023 годах. В конце июля прошлого года он ушел в отставку из-за некачественной работы по восстановлению разрушенного при обстрелах жилья в Шебекинском горокруге.

Через несколько недель его задержали сотрудники региональных УФСБ и СКР. По версии следствия, в 2022 и 2023 годах Константин Полежаев получил от руководителя строительной компании «Инвестпромэлит» Александра Вивтюка автомобили Porsche Panamera и Range Rover общей стоимостью 18 млн руб. Машины являлись вознаграждением за покровительство при заключении договоров и приемке работ по капремонту домов в Белгороде совокупной стоимостью 300 млн руб.

После задержания Константин Полежаев признал вину, поэтому по ходатайству следствия суд поместил его не в СИЗО, а под домашний арест. Меру пресечения изменили после вынесения приговора — осужденный был взят под стражу в зале суда. В августе Октябрьский райсуд Белгорода приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 36 млн руб. Находясь под стражей, бывший замгубернатора принял решение о заключении контракта с Минобороны РФ.

Подробнее о деле Константина Полежаева — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева