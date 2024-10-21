Атака дронов нарушила выпуск микроэлектроники в Брянске

В конце прошлой недели в Брянске украинский беспилотник атаковал административный и производственный корпуса производителя микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл». Как сообщили на предприятии, в результате удара у завода нарушено энергоснабжение, а также нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой и прерваны технологические производственные цепочки.

АО «Группа Кремний Эл» — один из крупнейших производителей микроэлектроники России. На предприятии, по собственным данным, трудятся порядка 1,7 тыс. человек. По итогам 2021 года выручка АО превысила 3,7 млрд руб.

Атака беспилотников на Брянск произошла в ночь на субботу, 19 октября. Губернатор Александр Богомаз тогда рассказал, что над регионом сбили 17 БПЛА. Один из них врезался в здание завода микроэлектроники, в результате чего случился пожар. Для ликвидации огня в городе на несколько часов перекрыли движение по улице Красноармейской от кольца на «Полтиннике» до кольца у «Самолета».

Сейчас работники предприятия заняты ликвидацией последствий взрыва и пожара. «Основной задачей на сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов. Однако не все зависит от нас — есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений»,— сказал гендиректор завода Олег Данцев.

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Сергей Толмачев, Воронеж