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Женщину-курьера телефонных мошенников осудили в Петербурге на три года

Суд в Петербурге огласил приговор женщине-курьеру телефонных мошенников. Гражданка Ч. была признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, в суде было установлено, что в марте этого года пожилой потерпевшей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что ее внучка совершила ДТП, и чтобы спасти ее от уголовной ответственности, необходимо передать деньги доверенному лицу.

Взволнованная бабушка не стала звонить родственникам и уточнять правдивость информации, поверила в легенду и передала прибывшей за деньгами женщине-курьеру сначала 300 тыс. рублей, а при повторной встрече еще 660 тыс. руб. Сама Ч., оставляя себе процент от «заработка», похищенные у пенсионерки деньги отправила своим «работодателям».

С учетом позиции государственного обвинителя виновной было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилой житель Приморского района Петербурга после звонка мошенников лишился почти 17 млн рублей.

Андрей Цедрик

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