В Екатеринбурге пять зоомагазинов продавали лекарства без лицензии

В период с 14 по 20 октября Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге пять зоомагазинов, в которых продавали лекарственные препараты без лицензии. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления, в отношении торговых точек оформлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства при обращении лекарств для ветеринарного применения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

«Несоблюдение заявленных производителем требований к хранению лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а также отсутствие холодильного оборудования для хранения лекарственных средств, требующих определенного температурного режима хранениях»,— сказано в сообщении. Отмечается, что такие нарушения могут представлять угрозу для жизни домашних животных.

Собственникам торговых точек предложено проведение профилактических визитов. По данным Россельхознадзора, информация была направлена в полицию и прокуратуру.

Полина Хабарова