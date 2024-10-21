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Коммерсантъ FM
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В США умер главный оппонент Эрдогана Фетхуллах Гюлен

В американском штате Пенсильвания умер исламский проповедник и глава движения FETO Фетхуллах Гюлен. Господину Гюлену было 83 года. Турецкие власти обвиняют его в попытке военного переворота в 2016 году.

Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен

Фото: Charles Mostoller / Reuters

Фетхуллах Гюлен

Фото: Charles Mostoller / Reuters

О смерти Фетхуллаха Гюлена сообщил его племянник Эбуселеме Гюлен в соцсети X (бывший Twitter). «Фетхуллах Гюлен достиг горизонтов своей души. Да помилует его бог»,— написал он. CNN Turk пишет, что последние годы господин Гюлен боролся с почечной недостаточностью, диабетом и деменцией.

Фетхуллах Гюлен возглавлял движение FETO, которое возникло в Турции в 1970-е годы. Организация заявляла, что продвигает пацифистский и современный взгляд на ислам. Движение обвиняли в стремлении завоевать политическое влияние. В структуру FETO входят СМИ, школы и благотворительные организации.

Чем известен Фетхуллах Гюлен

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В 2016 году в Турции произошла попытка военного госпереворта. Власти страны обвинили в ее организации Фетхуллаха Гюлена и сторонников FETO. Анкара неоднократно требовала Вашингтон экстрадировать господина Гюлена. Сам Фетхуллах Гюлен осудил попытку госпереворота. В Турции его движение признано террористическим.

Фетхуллах Гюлен жил в США с 1999 года. Известен он в том числе как автор научных трудов по теологии и педагогике. В 2013 году вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

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