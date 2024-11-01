Очередь за кадрами

Безработица в Челябинской области продолжает бить рекорды по историческому минимуму. Топ-менеджеры промышленных предприятий заявляют, что кадровый дефицит уже приобретает масштабы трагедии и является одним из ключевых факторов, которые могут помешать экономическому развитию. Руководители пытаются справиться с этим вызовом, привлекая сотрудников не только высокой зарплатой, но и хорошими условиями труда, расширенными соцпакетами и собственными пенсионными программами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средние предлагаемые зарплаты в сфере производства за год выросли на 15%, до 80 тыс. рублей

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Средние предлагаемые зарплаты в сфере производства за год выросли на 15%, до 80 тыс. рублей

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По данным главного управления по труду и занятости Челябинской области на середину октября, уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,37%. Год назад показатель был 0,58%, а в октябре 2022 года — 0,85%. На сегодня официальными безработными числятся 6,8 тыс. человек. В октябре прошлого года их было более 10 тыс., а годом ранее — почти 16 тыс. В центрах занятости региона на середину октября 2024 года было размещено почти 36,5 тыс. вакансий.

Кадровые проблемы, вызванные неблагоприятной демографической ситуацией, усугубляются на протяжении нескольких последних лет. Особенно остро эту проблему переживает промышленный сектор.

Первый вице-президента Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области, президент управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков на заседании правления СПП сообщил, что общие затраты предприятий по трудовым ресурсам выросли на 20%. «Бизнес работает в условиях острейшего дефицита кадров. Сегодня это, наверное, один из важнейших вопросов. Это трагедия для всех. Нехватка рабочих рук оказывает серьезное давление на бизнес, на проекты практически во всех отраслях. В этих условиях некоторые работодатели продолжают повышать зарплату, часть усиливает привлекательность социальным пакетом. Но если сегодня физически нет специалистов, если нет трудовых ресурсов, то это не решает проблему»,— отмечает Константин Струков.

По данными платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, за девять месяцев 2024 года количество вакансий в сфере производства в Челябинской области увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам сентября, работодатели разместили более 7 тыс. предложений. Сейчас производственники входят в тройку самых востребованных специалистов, на них приходится 19% от всех вакансий. Самыми популярными специалистами среди работодателей являются слесари и сантехники (13% от всех вакансий в сфере производства), сварщики и машинисты (по 9%), токари, инженеры-конструкторы и электромонтажники (по 8%). Количество резюме от потенциальных кандидатов тоже растет: в сентябре было открыто 14,6 тыс., что на 19% больше, чем годом ранее.

Средние предлагаемые зарплаты в сфере производства за год выросли на 15%, до 80 тыс. руб., а запросы соискателей увеличились на 29% и достигли 90 тыс. руб. По данным аналитиков, второй год подряд наблюдается «зарплатная гонка» в большинстве дефицитных направлений, и зарплаты в сферах производства, рабочего персонала, строительства, добычи полезных ископаемых стабильно обгоняют среднее предложение по региону — 60 тыс. руб.

Аналитики отмечают, что компаниям приходится менять подходы к поиску и найму персонала, в частности снижаются требования к опыту кандидатов. Сегодня практически каждая пятая вакансия доступна претендентам, у которых нет профильного опыта работы. Работодатели берут на себя обучение и подготовку таких специалистов через корпоративную систему образования и наставников.

«Помимо этого, компании работают над тем, чтобы сделать условия труда более привлекательными и конкурентными для соискателей, в частности, расширяют социальные пакеты, делают более комфортными бытовые условия на работе. Интересно, что работодатели ищут новые решения в части заботы о сотрудниках, и наши исследования показали, например, что за первое полугодие 2024 года региональные компании опубликовали 1,5 тыс. вакансий, включающих корпоративную пенсионную программу как мотивирующую льготу. Это на 7% больше 2023 года»,— говорит директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. По ее данным, в машиностроении количество таких вакансий выросло в три раза, в нефтегазовой отрасли — в 2,9 раза.

Генеральный директор градообразующего предприятия Миасса — автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев рассказал «Guide Территория развития», что сегодня на предприятии открыто более 1 тыс. вакансий. Он отмечает, что кроме беспрецедентно низкого уровня безработицы и демографической ямы, одной из причин дефицита стал кризис инженерно-технического образования. В этих условиях приходится искать «неординарные методы», чтобы привлечь и удержать на заводе специалистов, особенно молодежь. Так, предприятие заключило 10 соглашений с вузами, в том числе с МГТУ им. Баумана, и более 200 студентов учатся по целевому направлению автозавода. В марте этого года было подписано соглашение с Южно-Уральским государственным университетом об открытии «Передовой инженерной школы двигателестроения и специальной техники “Сердце Урала”», которая станет частью межуниверситетского кампуса мирового уровня. Студентов-очников завод поддерживает ежемесячными стипендиями в размере от 7 тыс. до 14 тыс. руб., и оплачивает им проживание в общежитиях. Выпускникам инженерно-технических специальностей вузов, которые решили работать на «Урале», завод платит 100 тыс. руб. «подъемных».

«Это позволяет привлечь высококвалифицированных, мотивированных инженеров работать именно на нашем предприятии»,— подчеркивает Павел Яковлев.

Для удержания действующих сотрудников, по словам гендиректора АЗ «Урал», в первую очередь регулярно индексируется зарплата. С начала года средняя заработная плата выросла на 12%, до 82,7 тыс. руб. на 1 сентября. «В Челябинской области, безусловно, существует гонка зарплат, которая продолжается не первый год — на волне небывалого экономического подъема и острой потребности заводов региона в рабочих руках. Промышленные предприятия сегодня конкурируют за людей не только друг с другом, но и с малым бизнесом, с предприятиями сферы обслуживания, которые сегодня способны предложить молодым людям высокие зарплаты при менее интенсивном труде. К примеру, курьер в службе быстрой доставки еды может заработать больше слесаря на заводе. Наша задача — не просто завлечь молодежь на предприятие высокими зарплатами. Надо создать условия, при которых молодой человек будет испытывать гордость за результаты своего труда на заводе, который выпускает стратегически важную продукцию, иметь возможность карьерного роста и повышения дохода»,— говорит Павел Яковлев.

По его словам, сегодня на автозаводе действуют более 20 социальных программ, в том числе направленные на поддержку семьи. Кроме дополнительного медстрахования, льготных санаториев и детских лагерей, действует жилищная программа, по которой работники с риском высокой текучести, высокопрофессиональные редкие специалисты, в том числе иногородние, могут получить беспроцентный заем до 700 тыс. руб. на покупку квартиры в ипотеку, а молодые специалисты — безвозмездную материальную помощь.

Упор на социальную политику, «направленную на саморазвитие и реализацию» сотрудников, делают на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) и других предприятия, которые входят в Трубную металлургическую компанию (ТМК). Кадровые программы и проекты здесь общекорпоративные. Материальная поддержка предусматривает выплаты выпускникам профессиональных учебных заведений и сотрудникам после армии, компенсацию аренды жилья в течение полугода для сменивших место жительства работников, выплаты при вступлении в брак и рождении ребенка. В соцпакете — компенсация питания, ДМС и корпоративные базы отдыха, в том числе на побережье Черного моря.

Действующие сотрудники могут бесплатно обучаться в корпоративном университете ТМК2U, где имеются сотни онлайн-курсов по профильным и общим дисциплинам, таким как иностранные языки, профессиональное владение компьютерными программами, управление проектами, развитие управленческих навыков, повышение квалификации. Ежегодно ТМК организует корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Игры мастеров», а также форум «Горизонты», призванный поддержать активную и перспективную молодежь до 35 лет.

«Ответственная социальная политика — одно из приоритетных направлений ЧТПЗ и ТМК в целом. В основе всех производственных рекордов и реализации новых проектов на нашем предприятии стоят люди, высококлассные специалисты, выбравшие металлургию своим призванием. Именно поэтому в компании создаются максимально комфортные условия для работы и развития сотрудников, ведется последовательная работа со студентами техникумов и вузов. Мы уверены, именно профессионалы, преданные своему делу, готовые самосовершенствоваться сами и совершенствовать производство — залог успеха нашего завода»,— отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

ЧТПЗ, как и автозавод «Урал», являются участниками федерального проекта «Профессионалитет», запущенного в Челябинской области в 2022 году. Предприятия вместе с государством вкладывают средства в развитие организаций среднего профессионального образования, которые в свою очередь должны готовить квалифицированных рабочих по востребованным заводами специальностям. По данным министерства образования и науки региона, сегодня в проекте участвуют 38 колледжей и техникумов. Вместе с около 20 предприятиями региона созданы 13 образовательно-производственных кластеров в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Озерске, Южноуральске и Сатке. Общий объем финансирования на организацию кластеров превысил 1,2 млрд руб. Из них почти 400 млн направили предприятия, более 290 млн — региональный бюджет, 12,6 млн руб.— ссузы. В 2025 году планируется организовать еще четыре кластера в Пласте, Аше, Сатке и Юрюзани.

Юлия Гарипова