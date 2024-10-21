Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за III квартал

Совет директоров ПАО «Инарктика» рекомендовал выплату дивидендов по итогам третьего квартала 2024 года в размере 20 руб. на акцию. Совокупные выплаты по итогам девяти месяцев могут составить 3,52 млрд руб., или 40 руб. на акцию.

В сообщении на сайте компании указано, что решение о выплате дивидендов может быть принято на внеочередном собрании акционеров 21 ноября. Датой, на которую определяются лица с правом на получение дивидендов, предложено установить 2 декабря.

По итогам первого полугодия «Инарктика» совокупно выплатила дивиденды в размере 20 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составила 1,76 млрд руб.

«Инарктика» — крупнейший производитель аквакультурного лосося в России. В 2022 году на долю компании приходился 21% российского рынка лососевых. «Инарктика» владеет десятью фермами в Баренцевом море и тремя в Карелии.

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