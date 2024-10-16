Икра осталась незамеченной

Резкий рост цен и снижение предложения красной икры из-за трехкратного падения вылова горбуши привели к сокращению потребительского спроса на этот продукт. В августе—сентябре 2024 года розничные продажи в целом по России снизились на 8% год к году, а в Москве — на 14%. К пиковому периоду спроса в декабре ситуация усугубится из-за того, что в рознице закончится запасы, сделанные в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Число покупок красной икры в России в сентябре 2024 года сократилось на 8% год к году, в Москве — на 14%, подсчитали в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). Сентябрь стал вторым месяцем, когда спрос показывал снижение: в августе продажи сократились на 10% и 13% соответственно. Гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков связывает это с сокращением объема предложения и ростом цен. Спонтанных покупок икры становится меньше, подтверждает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев тоже говорит о низком спросе в сентябре на икру в магазинах.

В Рыбном союзе отмечают, что икра лососевых формирует 60–65% рынка в денежном выражении. Еще 5% занимает осетровая, 4% — икра минтая, 3–4% — имитированная лососевая, по 2–3% — трески и имитированная осетровая. Спрос на красную икру в России имеет выраженный сезонный характер. На декабрь, по словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, приходится 50% годовых продаж. Илья Березнюк называет вторым сезонным пиком Масленицу.

Средний чек при покупке красной икры в России в сентябре составил 3,3 тыс. руб., в Москве — 3,6 тыс. руб., указывают в «Платформе ОФД».

Год к году рост составил 8% и 9% соответственно. В сентябре красную икру, по словам аналитиков, покупали преимущественно объемами по 250–350 грамм, в начале 2024 года доминировали упаковки в 300–500 грамм.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата указывают, что оптовые цены на красную икру в августе 2024 года достигли 4,8 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись на 50% год к году. На стоимость влияет объем предложения, ставки кредитования и инфляция, поясняют в организации.

Другие участники рынка заметили более выраженный рост. Александр Фомин считает, что только за месяц розничная стоимость красной икры выросла примерно в 1,8 раза. По его словам, росту не помешала даже реализация прошлогодней продукции, которая закончится к концу этого года. На рынок может выйти продукция из запасов переработчиков, но прогнозировать в каком объеме — пока сложно, объясняет эксперт. Другой собеседник “Ъ” среди производителей икры говорит, что для переработчиков стоимость продукции за год выросла вдвое, аналогичная динамика у ритейлеров, что связано с сокращением предложения.

Оксана Лут, глава Минсельхоза РФ, 7 октября: «Несмотря на то что это не социальный продукт, икрой нужно обеспечить в первую очередь своих потребителей».

Объем производства красной икры в России по итогам 2024 года составит 8–10 тыс. тонн, что почти втрое ниже год к году, прогнозирует Александр Фомин. Он отмечает, что речь идет примерно о 50 граммах икры на потребителя. В ВАРПЭ прогнозируют производство красной икры на уровне 11–12 тыс. тонн, среднегодовое потребление при этом составляет 12–13 тыс. тонн. Илья Березнюк говорит о производстве 15–18 тыс. тонн.

Спад продиктован плохой путиной лососевых, которая начинается летом и завершается в сентябре—октябре. Президент ВАРПЭ Герман Зверев говорит, что к 15 октября вылов тихоокеанских видов лосося составил 231 тыс. тонн, сократившись в 2,6 раза год к году и на 15% относительно 2022 года. Результат может стать худшим за 20 лет, считает он. Негативная картина возникла прежде всего из-за горбуши, на которую приходится 70% всего промысла тихоокеанского лосося. Ее вылов год к году, по словам господина Зверева, снизился в три раза.

Александр Фомин обращает внимание на то, что путина лососевых оказалась хуже первоначального прогноза. Объем допустимого вылова этих видов рыбы в Тихоокеанском бассейне на 2024 год изначально был определен на уровне 320 тыс. тонн. «Из-за природных факторов значительная часть мальков, вероятно, погибла еще весной при сходе в море либо непосредственно в нем»,— поясняет эксперт. Он говорит, что сокращение вылова предполагает увеличение себестоимости для переработчиков, которым независимо от объема добычи нужно подготовиться к путине и собрать бригады работников.

Александра Мерцалова