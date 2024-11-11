Сегодня исполняется 45 лет министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Максут Игоревич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы достигли больших успехов в своей деятельности, заслужили уважение коллег и всех игроков отрасли. Сегодня под Вашим руководством Минцифры России способствует развитию цифровой экономики страны, участвует в реализации национальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан. Пусть все намеченное Вами воплотится в жизнь на благо дальнейшего укрепления и процветания нашего государства. Крепкого Вам здоровья и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»