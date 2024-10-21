Умерла участница «девятки из Литл-Рока» Тельма Мазершед Уэйр

Тельма Мазершед Уэйр, одна из участниц расовых беспорядков в Литл-Роке (штат Арканзас), умерла в возрасте 83 лет. Уэйр была одной из девяти чернокожих учеников школы в Литл-Роке, столкнувшихся с массовой травлей со стороны выступающих за сегрегацию родителей школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тельма Мазершед Уэйр в 1957 году

Фото: AP Тельма Мазершед Уэйр в 1957 году

Фото: AP

Тельма Мазершед Уэйр, как сообщает Associated Press, умерла в больнице Литл-Рока из-за осложнений, вызванных рассеянным склерозом.

В начале сентября 1959 года в первый день занятий девять чернокожих детей («девятка из Литл-Рока») попыталась пройти в школу, где их со штыками встретили вооруженные солдаты национальной гвардии штата, действовавшие по приказу губернатора Орвала Фобуса. Собравшаяся толпа людей начала запугивать детей, выкрикивая угрозы и оскорбления. Спустя 19 дней, когда школьники вновь пришли на занятия, на улице собрались протестующие, с которыми не смогла справиться полиция. После занятий учеников тайно увезли на автомобилях, прикрыв их лица одеялами. Из девятерых детей восемь окончили учебный год. Одна из них была исключена за оскорбление белой ученицы, ударившей ее сумкой.