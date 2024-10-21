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Коммерсантъ FM
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Умерла участница «девятки из Литл-Рока» Тельма Мазершед Уэйр

Тельма Мазершед Уэйр, одна из участниц расовых беспорядков в Литл-Роке (штат Арканзас), умерла в возрасте 83 лет. Уэйр была одной из девяти чернокожих учеников школы в Литл-Роке, столкнувшихся с массовой травлей со стороны выступающих за сегрегацию родителей школьников.

Тельма Мазершед Уэйр в 1957 году

Тельма Мазершед Уэйр в 1957 году

Фото: AP

Тельма Мазершед Уэйр в 1957 году

Фото: AP

Тельма Мазершед Уэйр, как сообщает Associated Press, умерла в больнице Литл-Рока из-за осложнений, вызванных рассеянным склерозом.

В начале сентября 1959 года в первый день занятий девять чернокожих детей («девятка из Литл-Рока») попыталась пройти в школу, где их со штыками встретили вооруженные солдаты национальной гвардии штата, действовавшие по приказу губернатора Орвала Фобуса. Собравшаяся толпа людей начала запугивать детей, выкрикивая угрозы и оскорбления. Спустя 19 дней, когда школьники вновь пришли на занятия, на улице собрались протестующие, с которыми не смогла справиться полиция. После занятий учеников тайно увезли на автомобилях, прикрыв их лица одеялами. Из девятерых детей восемь окончили учебный год. Одна из них была исключена за оскорбление белой ученицы, ударившей ее сумкой.

Фотогалерея

Как чернокожие боролись за свои права

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Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший, президент Конференции христианских лидеров Юга, 28 августа 1963 года во время «Марша на Вашингтон» произнес речь «I Have a Dream» («У меня есть мечта»), имевшую важное значение в борьбе за расовое равенство. Речь считается шедевром ораторского искусства. Она напоминает негритянскую баптистскую проповедь и полна отсылов к Библии, Декларации независимости США, Манифесту об освобождении рабов и Конституции США

Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший, президент Конференции христианских лидеров Юга, 28 августа 1963 года во время «Марша на Вашингтон» произнес речь «I Have a Dream» («У меня есть мечта»), имевшую важное значение в борьбе за расовое равенство. Речь считается шедевром ораторского искусства. Она напоминает негритянскую баптистскую проповедь и полна отсылов к Библии, Декларации независимости США, Манифесту об освобождении рабов и Конституции США

Фото: AP

Мирная акция протеста, получившая название «Марш на Вашингтон», собрала около 300 тыс. человек. Около 80% из них были афроамериканцами

Мирная акция протеста, получившая название «Марш на Вашингтон», собрала около 300 тыс. человек. Около 80% из них были афроамериканцами

Фото: AP / Str

Протестующие дошли до мемориала Линкольна, воздвигнутого в честь 16-го президента США, принявшего поправку о запрете рабства в США. Именно здесь Мартин Лютер Кинг произнес свою речь

Протестующие дошли до мемориала Линкольна, воздвигнутого в честь 16-го президента США, принявшего поправку о запрете рабства в США. Именно здесь Мартин Лютер Кинг произнес свою речь

Фото: AP

После марша власти приняли закон о гражданских правах, который запретил сегрегацию в общественных местах, до этого распространенную повсеместно, и закон об избирательных правах, установивший равные права на выборах для афроамериканцев

После марша власти приняли закон о гражданских правах, который запретил сегрегацию в общественных местах, до этого распространенную повсеместно, и закон об избирательных правах, установивший равные права на выборах для афроамериканцев

Фото: AP

Началом эпохи «законов Джима Кроу» (неофициальное название законов о расовой сегрегации) принято считать 1890 год, когда в Луизиане была введена расовая сегрегация на железной дороге

Началом эпохи «законов Джима Кроу» (неофициальное название законов о расовой сегрегации) принято считать 1890 год, когда в Луизиане была введена расовая сегрегация на железной дороге

Фото: AP

В начале 1950-х, согласно законам города Монтгомери в Алабаме, чернокожие граждане не имели права занимать в автобусах первые четыре ряда, предназначавшиеся «только для белых». 1 декабря 1955 года 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза Паркс (на фото) не уступила место белому мужчине в Монтгомери, за что была арестована и приговорена к штрафу. Активисты начали бойкот городских автобусов. 20 декабря 1956 года сегрегацию в автобусах Монтгомери отменили законодательно после начавшихся беспорядков

В начале 1950-х, согласно законам города Монтгомери в Алабаме, чернокожие граждане не имели права занимать в автобусах первые четыре ряда, предназначавшиеся «только для белых». 1 декабря 1955 года 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза Паркс (на фото) не уступила место белому мужчине в Монтгомери, за что была арестована и приговорена к штрафу. Активисты начали бойкот городских автобусов. 20 декабря 1956 года сегрегацию в автобусах Монтгомери отменили законодательно после начавшихся беспорядков

Фото: AP / Daily Advertiser

В 1961 году в Олбани (штат Нью-Йорк) местное чернокожее население во главе с Мартином Лютером Кингом провело кампанию за десегрегацию общественных мест. В ответ власти города арестовали около 5% протестующих

В 1961 году в Олбани (штат Нью-Йорк) местное чернокожее население во главе с Мартином Лютером Кингом провело кампанию за десегрегацию общественных мест. В ответ власти города арестовали около 5% протестующих

Фото: AP

Особое отношение было и к чернокожим водителям. Их часто останавливали и арестовывали под надуманными предлогами

Особое отношение было и к чернокожим водителям. Их часто останавливали и арестовывали под надуманными предлогами

Фото: AP

Лидеры Ку-Клукс-Клана нападали на дома защитников чернокожих и сжигали автобусы активистов, курсировавшие по югу США с протестами против расовой дискриминации. Наиболее известна своей жестокостью была в те годы засекреченная группа «Белых рыцарей» из Миссисипи, насчитывавшая от 6-7 тыс. членов

Лидеры Ку-Клукс-Клана нападали на дома защитников чернокожих и сжигали автобусы активистов, курсировавшие по югу США с протестами против расовой дискриминации. Наиболее известна своей жестокостью была в те годы засекреченная группа «Белых рыцарей» из Миссисипи, насчитывавшая от 6-7 тыс. членов

Фото: AP

Особая ситуация сложилась в школах США. Многие родители были против того, чтобы их дети учились вместе с чернокожими детьми. В начале сентября 1959 года в первый день занятий девять чернокожих детей («девятка из Литл-Рока») попыталась пройти в школу, где их со штыками встретили вооруженные солдаты национальной гвардии штата, действовавшие по приказу губернатора

Особая ситуация сложилась в школах США. Многие родители были против того, чтобы их дети учились вместе с чернокожими детьми. В начале сентября 1959 года в первый день занятий девять чернокожих детей («девятка из Литл-Рока») попыталась пройти в школу, где их со штыками встретили вооруженные солдаты национальной гвардии штата, действовавшие по приказу губернатора

Фото: AP

В 1951 году житель штата Канзас Оливер Браун подал иск против городского школьного совета от имени восьмилетней дочери (на фото) Линды Браун. Он просил суд разрешить его дочери посещать школу для белых, которая была через пять кварталов от дома, в отличие от «черной школы», которая располагалась на окраине. В 1954 году Верховный суд США признал, что сегрегация в школах лишает чернокожих детей «равной защиты законами», что противоречит 14-й поправке к Конституции США

В 1951 году житель штата Канзас Оливер Браун подал иск против городского школьного совета от имени восьмилетней дочери (на фото) Линды Браун. Он просил суд разрешить его дочери посещать школу для белых, которая была через пять кварталов от дома, в отличие от «черной школы», которая располагалась на окраине. В 1954 году Верховный суд США признал, что сегрегация в школах лишает чернокожих детей «равной защиты законами», что противоречит 14-й поправке к Конституции США

Фото: AP

В некоторых штатах существовали ограничения, связанные с участием в голосовании: избирательный налог и тест на грамотность, которые должно было проходить чернокожее население. Тест на грамотность представлял собой чтение всего текста Конституции США и Декларации независимости наизусть

В некоторых штатах существовали ограничения, связанные с участием в голосовании: избирательный налог и тест на грамотность, которые должно было проходить чернокожее население. Тест на грамотность представлял собой чтение всего текста Конституции США и Декларации независимости наизусть

Фото: AP

Пикеты и акции борцов за права чернокожих в начале 1960-х годов часто заканчивались столкновением с полицией и кровопролитием

Пикеты и акции борцов за права чернокожих в начале 1960-х годов часто заканчивались столкновением с полицией и кровопролитием

Фото: AP

Последний из дискриминационных законов был отменен в 1964 году после рассмотрения дела «Мотель “Сердце Атланты” против Соединенных Штатов», когда в Джорджии запретили сегрегацию в общественных местах

Последний из дискриминационных законов был отменен в 1964 году после рассмотрения дела «Мотель “Сердце Атланты” против Соединенных Штатов», когда в Джорджии запретили сегрегацию в общественных местах

Фото: AP / Horace Cort

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Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший, президент Конференции христианских лидеров Юга, 28 августа 1963 года во время «Марша на Вашингтон» произнес речь «I Have a Dream» («У меня есть мечта»), имевшую важное значение в борьбе за расовое равенство. Речь считается шедевром ораторского искусства. Она напоминает негритянскую баптистскую проповедь и полна отсылов к Библии, Декларации независимости США, Манифесту об освобождении рабов и Конституции США

Фото: AP

Мирная акция протеста, получившая название «Марш на Вашингтон», собрала около 300 тыс. человек. Около 80% из них были афроамериканцами

Фото: AP / Str

Протестующие дошли до мемориала Линкольна, воздвигнутого в честь 16-го президента США, принявшего поправку о запрете рабства в США. Именно здесь Мартин Лютер Кинг произнес свою речь

Фото: AP

После марша власти приняли закон о гражданских правах, который запретил сегрегацию в общественных местах, до этого распространенную повсеместно, и закон об избирательных правах, установивший равные права на выборах для афроамериканцев

Фото: AP

Началом эпохи «законов Джима Кроу» (неофициальное название законов о расовой сегрегации) принято считать 1890 год, когда в Луизиане была введена расовая сегрегация на железной дороге

Фото: AP

В начале 1950-х, согласно законам города Монтгомери в Алабаме, чернокожие граждане не имели права занимать в автобусах первые четыре ряда, предназначавшиеся «только для белых». 1 декабря 1955 года 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза Паркс (на фото) не уступила место белому мужчине в Монтгомери, за что была арестована и приговорена к штрафу. Активисты начали бойкот городских автобусов. 20 декабря 1956 года сегрегацию в автобусах Монтгомери отменили законодательно после начавшихся беспорядков

Фото: AP / Daily Advertiser

В 1961 году в Олбани (штат Нью-Йорк) местное чернокожее население во главе с Мартином Лютером Кингом провело кампанию за десегрегацию общественных мест. В ответ власти города арестовали около 5% протестующих

Фото: AP

Особое отношение было и к чернокожим водителям. Их часто останавливали и арестовывали под надуманными предлогами

Фото: AP

Лидеры Ку-Клукс-Клана нападали на дома защитников чернокожих и сжигали автобусы активистов, курсировавшие по югу США с протестами против расовой дискриминации. Наиболее известна своей жестокостью была в те годы засекреченная группа «Белых рыцарей» из Миссисипи, насчитывавшая от 6-7 тыс. членов

Фото: AP

Особая ситуация сложилась в школах США. Многие родители были против того, чтобы их дети учились вместе с чернокожими детьми. В начале сентября 1959 года в первый день занятий девять чернокожих детей («девятка из Литл-Рока») попыталась пройти в школу, где их со штыками встретили вооруженные солдаты национальной гвардии штата, действовавшие по приказу губернатора

Фото: AP

В 1951 году житель штата Канзас Оливер Браун подал иск против городского школьного совета от имени восьмилетней дочери (на фото) Линды Браун. Он просил суд разрешить его дочери посещать школу для белых, которая была через пять кварталов от дома, в отличие от «черной школы», которая располагалась на окраине. В 1954 году Верховный суд США признал, что сегрегация в школах лишает чернокожих детей «равной защиты законами», что противоречит 14-й поправке к Конституции США

Фото: AP

В некоторых штатах существовали ограничения, связанные с участием в голосовании: избирательный налог и тест на грамотность, которые должно было проходить чернокожее население. Тест на грамотность представлял собой чтение всего текста Конституции США и Декларации независимости наизусть

Фото: AP

Пикеты и акции борцов за права чернокожих в начале 1960-х годов часто заканчивались столкновением с полицией и кровопролитием

Фото: AP

Последний из дискриминационных законов был отменен в 1964 году после рассмотрения дела «Мотель “Сердце Атланты” против Соединенных Штатов», когда в Джорджии запретили сегрегацию в общественных местах

Фото: AP / Horace Cort

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