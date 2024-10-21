На восточную часть Кубы обрушился ураган «Оскар»

Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами сообщил, что ураган «Оскар» обрушился на восточную часть Кубы. Ранее ураган действовал на Багамских островах. Центр шторма уже достиг кубинской провинции Гуантанамо. Максимальная скорость ветра составляла около 80 миль (129 км) в час.

Согласно сообщению центра, ураган сейчас движется на юго-запад со скоростью 11,3 км/ч. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес 19 октября заявлял, что власти прикладывают все усилия для защиты людей и экономических ресурсов.

Ожидается, что ураган приведет к значительному прибрежному наводнению в восточной Кубе и в районах юго-восточной части Багамских островов. Синоптики прогнозируют до 10 см осадков, в отдельных районах — до 15 см.