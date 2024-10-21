ЦАХАЛ нанес массированный удар по филиалам организации, связанной с «Хезболлой»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по пригороду Бейрута. Несколько из десятка ударов пришлись на филиал финансовой организации «Кард аль-Хасан», связанной с «Хезболлой», сообщило Lebanon National News Agency (ANNA). Один из атакованных филиалов расположен в районе международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте.

По подсчетам корреспондента «Аль-Джазиры», Израиль нанес не менее 12 ракетных ударов. По данным ANNA, были также атакованы отделения «Кард аль-Хасан» в Набатии и городе Хумин аль-Фаука, а также в районе Али ан-Нахри.

«Кард аль-Хасан» на фоне сообщений об атаках на филиалы сообщила, что вклады организации находятся в безопасности. Заявление компании было завершено фразой «Око за око и зуб за зуб» (цитата по «Аль-Джазире»).

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль просит ООН сделать выводы».