На основной электростанции Кубы снова произошел сбой

Министерство энергетики Кубы сообщило, что на основной в стране теплоэлектростанции Antonio Guiteras снова произошел сбой во время восстановительных работ. Ранее кубинская национальная компания Havana Electric сообщала, что станция возобновила работу. С 18 октября запустить станцию пытались трижды. Из-за сбоя в ее работе подача электроэнергии на острове с населением более 10 млн человек не осуществлялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Norlys Perez, Reuters Фото: Norlys Perez, Reuters

Сообщение кубинского Минэнерго приводит Reuters. Что именно произошло во время восстановительных работ, неизвестно. Havana Electric в 21:28 мск сообщала, что 67 линий станции поставляют электричество 216 тыс. потребителей в Гаване.

Первое отключение подачи электроэнергии на острове произошло 18 октября. С того момента ремонтные бригады трижды пытались перезапустить энергосистему острова. Изначально электроснабжение восстановили в системе между центральным городом Матансас и городом Ольгин в восточной части. Позднее подача электричества постепенно начала восстанавливаться в Гаване.