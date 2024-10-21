Пластик разложили по пакетам

У входящего в топ-10 поставщиков полимерных труб в России «СЛТ Аква» обновился состав учредителей. Долю в компании нарастил Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, аналогичный пакет получил неизвестный на рынке новый совладелец. Аналитики ожидают роста производства этой продукции за счет замещения стальных труб и расширения сырьевой базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Основной владелец производителя полипропиленовых труб «СЛТ Аква» Владислав Мазурок снизил долю в компании в пользу Олега Грефа, сына президента Сбербанка Германа Грефа, и нового партнера, следует из данных ЕГРЮЛ в СПАРК.

В августе—сентябре господин Мазурок поэтапно сократил пакет с 77,5%, до 36,66%, доля Олега Грефа выросла с 22,5%, до 31,67%.

Владельцем еще 31,67% через ООО «Зерновой мост» стал Никита Кондрахов.

Завод «СЛТ Аква» в Тольятти выпускает полимерные трубопроводные системы для водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения. Мощность производства, по собственным данным — 23,76 тыс. км труб и 29,6 млн фитингов в год. Продукция установлена в жилых комплексах, логистических центрах, отелях и т. д. В конце 2021 года компания сообщала, что входит в топ-8 поставщиков полимерных труб и фитингов в России. В 2023 году выручка «СЛТ Аква» выросла на 38,9%, до 853,3 млн руб., чистая прибыль была 19,8 млн руб. В «СЛТ Аква» не ответили “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Греф

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Олег Греф

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Олег Греф и Владислав Мазурок развивают и другие совместные проекты. В июне представительство правительства Калининградской области при правительстве РФ сообщало об их встрече с главой региона Алексеем Беспрозванных в качестве руководителей «ГринАртДевелопмент» — инвестора проекта восстановления замка Прейсиш-Эйлау. Ранее господа Мазурок и Греф работали в консалтинговых компаниях «НЭО-Центр» и Brayne. Никита Кондрахов, по данным СПАРК, также владеет ООО «АС Авто» в Москве с основным видом деятельности легковое такси и аренда машин с водителем. В компании Green, управляющим директором которой выступает Владислав Мазурок, комментарий не предоставили. Связаться с Никитой Кондраховым не удалось.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин говорит, что в некоторых случаях третий учредитель вводится в компанию с целью исключения корпоративных конфликтов. Если по ключевым вопросам между участниками общества возникают противоречия, тот выступает своего рода арбитром, отмечает юрист.

По данным Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка, за 2019–2023 годы производство полимерных труб в России увеличилось на 89%, доля импорта в потреблении за этот период снизилась с 16% до 10%.

Аналитики ожидают, что выпуск в 2024–2028 годах продолжит расти, стимулируемый, в частности, замещением стальных труб и расширением сырьевой базы. Как отмечают в ЦЭП, наибольший рост в 2019–2023 годах наблюдался в сегменте труб из полиэтилена, выпуск которого за этот период увеличился на 67%.

Глава Rupec Дмитрий Семягин говорит, что полимерные трубы — растущий сегмент в переработке пластиков, хотя темпы прироста и снижаются. По его словам, основные перспективы рынка на ближайшие два года связаны с госпрограммой реконструкции объектов ЖКХ, особенно после появления нового ГОСТа с указанием срока службы в 100 лет. Так как полимерные трубы существенно дешевле металлических и служат дольше, наблюдается массовое замещение первыми вторых как на новых объектах, так и при реконструкции, отмечает эксперт. Гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислав Ткаченко прогнозирует, что производство полимерных труб в России по итогам года может вырасти примерно на 5%. В этом году отраслевые игроки нарастили производственные мощности на 30%, добавляет он. По данным Росстата, в 2023 году производство полимерных труб и шлангов выросло на 8%, до 1,2 млн тонн. Выпуск всех полимеров увеличился на 3,7%, до 10,7 млн тонн.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко