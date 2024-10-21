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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:57

Комитетам поменяли кураторов

В Госдуме перераспределили обязанности между вице-спикерами

В Госдуме на прошлой неделе перераспределили комитеты между курирующими их вице-спикерами. Избранная депутатом на сентябрьских довыборах бывший вице-премьер Виктория Абрамченко «возьмет под крыло» комитеты по туризму и по собственности. Также произошли изменения в перечне обязанностей первого зампреда палаты Александра Жукова и вице-спикеров Шолбана Кара-оола и Александра Бабакова.

Появление среди вице-спикеров Виктории Абрамченко привело к перераспределению кураторских обязанностей Александра Бабакова (справа), но никак не повлияло на функционал Петра Толстого

Появление среди вице-спикеров Виктории Абрамченко привело к перераспределению кураторских обязанностей Александра Бабакова (справа), но никак не повлияло на функционал Петра Толстого

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Появление среди вице-спикеров Виктории Абрамченко привело к перераспределению кураторских обязанностей Александра Бабакова (справа), но никак не повлияло на функционал Петра Толстого

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Совет Думы 16 октября обсудил вопрос о перераспределении думских комитетов, закрепленных за вице-спикерами палаты, подтвердили “Ъ” в аппарате Госдумы. Соответствующее распоряжение должен вскоре подписать спикер Вячеслав Володин. Напомним, всего у него 11 заместителей, включая двух первых замов. Необходимость внесения поправок в прежний порядок возникла в связи с появлением в руководстве палаты нового вице-спикера Виктории Абрамченко («Единая Россия», ЕР).

Согласно новому распределению, бывший вице-премьер будет курировать комитеты по туризму и развитию туристической инфраструктуры и по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Согласно распределению обязанностей, принятому осенью 2021 года сразу после избрания нового созыва Думы, первый из этих комитетов курировал Шолбан Кара-оол, а второй — Александр Жуков (оба — ЕР). Теперь же за господином Кара-оолом будет закреплен комитет по малому и среднему предпринимательству, с которым раньше работал Александр Бабаков («Справедливая Россия — За правду»).

Сергей Неверов (ЕР), покинувший пост вице-спикера минувшим летом, по постановлению от 2021 года отвечал за комитеты по промышленности и торговле, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Теперь комитет по транспорту достанется Александру Бабакову, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Александру Жукову, а комитет по промышленности и торговле — Алексею Гордееву.

Остальные кураторы останутся прежними.

За Александром Жуковым, в частности, закреплены комитеты по бюджету и налогам и по экономической политике, а за другим первым вице-спикером Иваном Мельниковым (КПРФ) — комитеты по науке и высшему образованию, а также по физической культуре и спорту. Петр Толстой (ЕР) продолжит заниматься комитетами по информполитике, информационным технологиям и связи и по просвещению, Ирина Яровая (ЕР) — комитетами по госстроительству и законодательству, по развитию Дальнего Востока и Арктики, по защите конкуренции. За Анной Кузнецовой (ЕР) остаются комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, по труду, социальной политике и делам ветеранов, за Алексеем Гордеевым (ЕР) — по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, по аграрным вопросам и по финансовому рынку. Александр Бабаков по-прежнему курирует комитеты по энергетике и по делам СНГ, Борис Чернышов (ЛДПР) — по молодежной политике и по развитию гражданского общества, Владислав Даванков — по охране здоровья и по культуре, Шолбан Кара-оол — по региональной политике.

Работу комитетов по безопасности и противодействию коррупции, по обороне, по международным делам и по контролю курирует лично Вячеслав Володин.

Чем займутся депутаты в октябре

Член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук поясняет, что вице-спикеры включаются в законодательный процесс на уровне комитетов преимущественно для контроля за исполнением поручений президента и спикера или же для урегулирования разногласий по отдельным проектам. Текущей же работой председатели комитетов занимаются автономно. Обычно комитеты для кураторов подбираются исходя из их компетенций и профессиональных качеств, но их распределение может указывать и на текущий аппаратный вес, подчеркивает эксперт: «Виктории Абрамченко достались ресурсные комитеты, связанные с ее предыдущей работой в правительстве, когда она (до назначения вице-премьером.— “Ъ”) была замминистра экономического развития — руководителем Росреестра. По новому функционалу ей предстоит более плотное взаимодействие с Минэком». В то же время близкие госпоже Абрамченко по ее вице-премьерскому опыту экологический и аграрный комитеты остались у вице-спикера Алексея Гордеева, отмечает господин Склянчук: «Он тоже был вице-премьером и занимался этими вопросами в правительстве, но имеет еще и весьма успешный опыт губернаторства. Для остальных вице-спикеров распределение кураторства комитетов не было столь принципиальным».

Ксения Веретенникова

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