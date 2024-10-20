Движение по петербургской дамбе ограничат с 21 по 25 октября

С 21 по 25 октября ограничения для транспорта введут в тоннеле петербургской дамбы, сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга (КЗС). Речь идет о неудобствах при проезде транспортного отсека Невской стороны (внутреннее кольцо КАД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок Кольцевой автодороги (КАД) у Кронштадта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Участок Кольцевой автодороги (КАД) у Кронштадта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут», — говорится в сообщении.

Дирекция КЗС попросила у водителей извинения за временные неудобства. Владельцев транспортных средств просят соблюдать скоростной режим и следить за сообщениями на информационных табло.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за реконструкции газопровода с 18 октября по 17 ноября ввели ограничения при движении по Малоохтинскому проспекту, с 18 по 31 октября по аналогичной причине полностью перекрыто движение по Старорусской улице.

Андрей Маркелов