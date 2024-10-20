К золоту добавляются платина и палладий

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 21 октября запускает торги платиной и палладием в рублях. Как сообщила площадка, они будут проходить с расчетами на «сегодня» и «завтра». Также будут доступны сделки своп. Новыми инструментами смогут воспользоваться профессиональные участники рынка, их клиенты и частные инвесторы. На Московской бирже из драгоценных металлов по похожей схеме сейчас торгуется золото.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Платина и палладий вряд ли привлекут внимание спекулянтов, но наверняка заинтересуют крупных игроков, считает управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «В отличие от золота, эти металлы являются нишевыми. Я думаю, что этот инструмент может быть в целом интересен производителям, например, "Норильскому никелю", который таким образом сможет, например, расширить свою дистрибуцию, в том числе через биржу. Собственно, это обеспечит большее удобство в торгах такими инструментами для профессиональных участников, а для розничных инвесторов это может быть интересно с точки зрения какой-то диверсификации. Все-таки золото сейчас находится на историческом максимуме.

Рынку нужно будет немножко расторговаться, но в силу того, что металлы действительно нишевые, я не думаю, что стоит ждать большого розничного спроса на эти инструменты.

В основном частные инвесторы, скорее, станут покупать привычные для себя в первую очередь золото, во вторую — серебро. Поэтому мне кажется, что основной интерес как раз может быть среди профессиональных участников, межбанковских операций, это может дать дополнительную ликвидность рынку. Кроме того, этот инструмент вряд ли может стать популярным у спекулянтов, в нем не зашито какое-либо "плечо". И для таких игроков, конечно, интереснее инструмент фьючерса. Здесь все-таки аллокация 1:1, поэтому это больше история про непосредственно инвестирование».

Платина в 2023 году подешевела почти на 8,5% и сейчас торгуется в районе $1011 за унцию. Палладий в 2023 году и вовсе потерял в цене 38%, а в 2024-м еще порядка 10%. Теперь его котировки близки к отметке $1025 за унцию. В перспективе сделки с этими металлами за рубли вполне могут привлечь физических лиц, полагает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Мы видим, что ситуация на фондовом рынке не такая простая, и какого-то чрезмерного оптимизма в отношении акций немного. На рынке облигаций ситуация тоже сложная, она связана с повышением ключевой ставки. Поэтому Мосбиржа вводит новые инструменты, которые могут быть интересны розничным инвесторам.

Запуск торгов по платине и палладию является логичным шагом, многие игроки отслеживают ситуацию с этими металлами, так как на фондовом рынке торгуются акции "Норильского никеля", поэтому какая-то информация о них есть.

Кроме того, есть достаточно простые факторы, которые влияют на их ценообразование. Это связано прежде всего с продажами автомобилей в мире, потому что платина и палладий используются при их производстве. Поэтому если автопром находится на подъеме, то котировки этих металлов обычно растут. Также на цену платины влияет ситуация с забастовками в Южно-Африканской Республике, которые часто случаются и которые могут привести к росту цен, в случае если эти акции носят какой-то масштабный характер. Но в принципе факторы достаточно простые. Но, честно говоря, какой-то особо серьезной ликвидности у этих инструментов все-таки в ближайшее время трудно представить, вряд ли он будет в полной мере конкурировать с золотом, акциями, облигациями, но найдется целевая аудитория, которая будет с удовольствием торговать платиной и палладием».

Крупнейшим в мире производителем палладия остается «Норильский никель». На Россию приходится около 40% мировой добычи этого металла. Больше всего платины производит Южно-Африканская Республика. Ее доля около 70%. На Россию приходится 13%, она на втором месте.

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